2019-10-09T11:02:43+03:00
Происшествия

Суд Ижевска избрал меру пресечения в отношении директора ООО «Городская УК»

Мужчина обвиняется в присвоении более 180 млн рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске суд избрал меру пресечения в отношении директора ООО «Городская УК». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

- Мужчину обвиняют в присвоении с 2017 по 2019 годы более 180 млн рублей, которые были предназначены для перечисления ресурсоснабжающим организациям и получены компанией от собственников квартир, - сообщает ведомство.

По данным следствия директор компании – Кутдузов Наиль работал в составе организованной группы под предводительством его отца Кутдузова Рауфа. Суд изучил материалы и постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – по 6 декабря 2019 года включительно.

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- Я не знал, что это взятка, - сказал руководитель ижевской «Единой УК» Рауф Кутдузов, который частично признал, что давал взятки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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