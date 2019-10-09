Видеонаблюдение от «Ростелекома» – для футболистов Удмуртии

СЕГОДНЯ 13:09 2019-10-09T13:10:01+03:00

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«Ростелеком» подключил видеонаблюдение в футбольном клубе «Кристалл» в Ижевске. Теперь администрация клуба может контролировать соблюдение пропускного режима и следить за безопасностью на игровом поле.

Оператор установил камеры видеонаблюдения на входе в клуб, внутри здания и на стадионе. Система оснащена функциями видеоаналитики: съемка начинается при движении в кадре или возникновении звуков.

- Наш клуб располагает современной инфраструктурой и оснащен качественным оборудованием, которое соответствует спортивным стандартам, - прокомментировал Юрий Поздеев, президент АНО «Футбольный клуб «Кристалл». С интеллектуальным видеонаблюдением от «Ростелекома» мы сможем сохранить всё это в идеальном состоянии длительное время.

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- Систему видеонаблюдения от «Ростелекома» клиенты могут настроить под свои задачи, - добавила Наталья Смирнова, заместитель директора – директор по корпоративному и государственному сегментам филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике. - Например, пользоваться стандартными функциями видеоаналитики или подключить ряд дополнительных, чтобы система определяла пол и возраст присутствующих в кадре, вела их подсчет, помогала находить забытые предметы. Гибкость решения позволяет заказчикам выбирать только те сервисы, которые им необходимы».

Оформить заявку на подключение услуги «Видеонаблюдение» можно на сайте www.rt.ru, в офисах продаж и обслуживания или по телефону 8 800 200 30 00.

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ИСТОЧНИК KP.RU