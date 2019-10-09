«Мы ходили»: Дмитрий Губерниев рассказал о своем визите в Ижевск Ивану Урганту

СЕГОДНЯ 13:48 2019-10-09T14:04:28+03:00

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал на шоу «Вечерний Ургант» (16+) о своем визите в Ижевск. Выпуск программы вышел 8 октября.

На вопрос Ивана Урганта, как Дмитрий отметил свой юбилей, комментатор рассказал о Всероссийском дне ходьбы.

- Я был в Ижевске на Всероссийском дне ходьбы. Мы ходили. Это потрясающе! Мы поддерживали российскую сборную, прошли 2020 метров, - сказал Дмитрий.

- А, что-то с транспортом в Ижевске произошло, - пошутил Иван Ургант.

- Нет, нет! Мы просто очень любим ходить, - ответил спортивный комментатор.

Напомним, около 10 тысяч участников и день рождения Дмитрия Губерниева: собрали небольшой фоторепортаж со Всероссийского дня ходьбы.

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- Вот это да... Дмитрий Губерниев даже не попробовал торт, который ему подарили. В чем причина (продолжение).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="384" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/736803" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Губерниев рассказал Ивану Урганту о своем визите в Ижевск.

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ИСТОЧНИК KP.RU