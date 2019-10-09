2019-10-09T16:55:09+03:00
Общество

Tele2 запускает облачные игры на 5G

Пользователи уже сейчас могут опробовать технологии в центре Москвы
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Tele2 запустила облачные игры в пилотной зоне 5G во флагманском салоне на Тверской улице, д. 25/9 в Москве. Tele2 показывает разницу в качестве гейминга при подключении к сетям 4G и 5G. Для демонстрации выбрана операционно требовательная игра на облачной платформе.

В облачном гейминге пользователь играет на своем устройстве, игра при этом запускается на удаленном сервере. На устройство пользователя передается только «картинка», а движения мыши, команды с геймпада поступают на сервер. Облачный сервис позволяет геймеру играть на компьютере любой мощности, но главное условие для качества игры – быстрый интернет.

Тестируя облачные игры в своей пилотной зоне, Tele2 предлагает пользователям почувствовать разницу при подключении сервиса к 4Gи 5G. На территории сloudgames* установлены два ноутбука: один из них подключен через Wi-Fi-роутер 5Gк сети пятого поколения, второй через модем – к сети 4G. Игра выводится на экраны, и геймер может увидеть качество гейминга в различных технологиях.

В cloudgames важны не только скорости, но и минимальная задержка, поскольку команды с геймпада передаются на удаленный сервер с игрой. При облачной игре даже на качественной сети 4Gмогут возникать проблемы – недостаточная поддержка красивой, но «тяжелой» графики, сложности с управлением. Технология 5Gдает игрокам преимущества, прежде доступные только при кабельном подключении и превосходящие его возможности. Это видео в качестве 4К, короткий отклик и сверхвысокие скорости.

*клауд геймс

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школа Ижевска вошла в топ-30 лучших учебных учреждений России
44-летний уроженец Ижевска, который находился в розыске, задержан в Крыму
Спортсмен из Удмуртии занял второе место в ультрамарафоне в Хорватии
Ижевчанина осудят за убийство знакомого
«Мы ходили»: Дмитрий Губерниев рассказал о своем визите в Ижевск Ивану Урганту
Жителей Удмуртии ждут праздничные выходные в ноябре
Видеонаблюдение от «Ростелекома» – для футболистов Удмуртии
С ворот проходной Ижмаша сняли орден Ленина и другие награды
На вокзалах Удмуртии с января 2020 года туалеты станут для всех бесплатными
Фигуристка Елизавета Туктамышева пообещала рассказать, какой фильм помог ей выиграть ЧМ
Мужчину из Удмуртии осудили за убийство соседа
Собака-поводырь помогает незрячему студенту из Удмуртии учиться в Нижнекамске
Олененок в зоопарке Ижевска умер из-за подкармливания посетителями
Школьник из Удмуртии коллекционирует противогазы
Суд Ижевска избрал меру пресечения в отношении директора ООО «Городская УК»
Ижевчанин поехал на «четверке» на Алтай
Выездная вакцинация животных началась в Ижевске
В театре «Молодой человек» в Ижевске ремонтируют кровлю
Итальянка записала видео для музея в Удмуртии
Крышу ремонтируют в библиотеке им. Н. Крупской в Ижевске
«Победа - это когда ты стал лучше, чем был»: тренер из Ижевска рассказал, как стал тренером для инвалидов
Четыре новых светофора установили в Ижевске в 2019 году