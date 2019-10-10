Гимнаст из Удмуртии стал чемпионом мира в составе российской сборной

СЕГОДНЯ 06:31 2019-10-10T06:31:49+03:00

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Российская мужская сборная по спортивной гимнастике победила на Чемпионате мира в немецком Штутгарте. В ее состав вошёл и спортсмен из Удмуртии Давид Белявский.

Давид выполнял упражнения на коне и брусьях, Денис Аблязин - на кольцах, Иван Стретович - на коне и на перекладине, а также исполнил вольные упражнения и опорный прыжок. Артур Далолоян попробовал силы во всех упражнениях, кроме прыжков через коня, а Никита Нагорный - во всех видах программы. В итоге, сборная набрала 261,726 балла и одержала победу.

Серебро получила команда Китая, а бронзу - Японии.

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ИСТОЧНИК KP.RU