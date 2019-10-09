Школа Ижевска вошла в топ-30 лучших учебных учреждений России

СЕГОДНЯ 17:51 2019-10-09T17:51:10+03:00

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Школа Ижевске вошла в топ-30 лучших учебных учреждений России. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- По итогам Всероссийского ежегодного смотр-конкурса образовательных организаций школа №11 Ижевска заняла 29-е место в рейтинге лучших школ России, - сообщает пресс-служба.

Учреждения оценивали по нескольким показателям, в то числе взаимодействие школы с родителями.

Всего в конкурсе приняли участие более 74 общеобразовательных учреждений России.

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ИСТОЧНИК KP.RU