Школа Ижевска вошла в топ-30 лучших учебных учреждений России
Школа Ижевске вошла в топ-30 лучших учебных учреждений России. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- По итогам Всероссийского ежегодного смотр-конкурса образовательных организаций школа №11 Ижевска заняла 29-е место в рейтинге лучших школ России, - сообщает пресс-служба.
Учреждения оценивали по нескольким показателям, в то числе взаимодействие школы с родителями.
Всего в конкурсе приняли участие более 74 общеобразовательных учреждений России.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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