Рейтинг «убитых» тротуаров составят жители Ижевска

СЕГОДНЯ 06:59 2019-10-10T06:59:41+03:00

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В ближайшее время ижевчане могут поучаствовать в составлении самых «убитых» тротуаров. Объекты-лидеры отремонтируют. Об этом на своей странице во Вконтакте сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Часто слышу такие отзывы от горожан: «Дороги стали более-менее, а вот с тротуарами – проблемы. Почему не заботитесь о пешеходах?». - пишет Олег Николаевич. - С этим трудно не согласиться. Некоторые пешеходные дорожки не ремонтировались с момента постройки – а это несколько десятков лет.

Он отметил, что в этом году удалось отремонтировать 25 тротуаров в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», 11 объектов - за счёт местного бюджета. До декабря будут составлены титулы на следующий год.

Пока в моём антирейтинге лидируют улица Нижняя, проспект Калашникова и тротуар вдоль Ленина у речки Карлутки. Посмотрим, что скажет большинство, - резюмировал глава города.

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ИСТОЧНИК KP.RU