2019-10-10T13:23:33+03:00
Общество

Уроженку Удмуртии показали в программе «Доброе утро» на Первом канале

Девушка ранее принимала участие в шоу «Голос»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/anastasia_prokoshevaФото: vk.com/anastasia_prokosheva
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Уроженку Удмуртии Анастасию Прокошеву показали в программе «Доброе утро» (6+) на Первом канале. Девушка спела песню «От улыбки станет всем теплей».

- Приятно начинать день вместе со всей страной. Передача «Доброе утро» на Первом канале с 1986 года будит всех телезрителей и по сей день наполняет зарядом бодрости и хорошего настроения! Мы с прекрасным джаз- ансамблем «Каприс» исполнили одну из любимейших песен детства «От улыбки»! Пусть и Ваше доброе утро начнётся с доброй улыбки!, - написала Анастасия на своей странице во «ВКонтакте».

Программа вышла 10 октября. Также, оказалось, это не первое появление девушки на экране. В ноябре 2018 года она участвовала в проекте «Голос», но не прошла слепые прослушивания.

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Анастасия Прокошева и джаз ансамбль Каприс . Доброе утро. Фрагмент выпуска от 10.10.2019.Утренний информационно-развлекательный телеканал. У его истоков стоял Григорий Александрович Шевелев тогда программа называлась 60 минут . В 1988 году с приходом Эдуарда Сагалаева стала самостоятельной и выросла сначала до 90, а потом до 120 минут . Телеканал претерпел много изменений, как в отношении продолжительности и названия ( 60 минут , 90 минут , 120 минут , Утро , Доброе утро ), так и в плане творческого состава. Руководители и ведущие менялись, менялась и программа. Неизменны в Добром утре новости политики, бизнеса, искусства, спорта, науки. И, конечно, в студию приходят самые известные артисты, спортсмены, ученые, общественные деятели.Написать в редакцию: utro@1tv.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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