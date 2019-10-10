2019-10-10T14:34:26+03:00
Общество

Хоккеист Кирилл Капризов рассказал об отношениях с фигуристкой Алиной Загитовой

Молодые люди познакомились в 2018 году на Олимпийских играх в Пхенчхане
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Артем Геодакян/ТАССФото: Артем Геодакян/ТАСС
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Российский хоккеист Кирилл Капризов рассказал, в каких отношениях находится с чемпионкой мира по фигурному катанию Алиной Загитовой. Об этом сообщат портал Sport24.

- Да мы просто знакомы, а напридумывали какую-то историю кошмарную, что кто-то в самолете к кому-то подходил. Нам тогда вообще не до этого было, мы с парнями в конце самолета радовались и отмечали победу, - отметил Кирилл.

Также спортсмен рассказал, что старается следить за всеми видами спорта, в том числе за фигурным катанием.

- Девчонка молодец, выиграла Олимпиаду. Общаемся, ли мы? Да, бывает. Зову ли Алину на хоккей? Все вам расскажи, - ушел от вопроса хоккеист.

Напомним, что слухи пошли после Олимпиады в Пхенчхане. Некоторые СМИ писали, что молодые люди все свободное время проводили вместе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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