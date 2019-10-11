Похитительницу овец задержали в Удмуртии

СЕГОДНЯ 06:47 2019-10-11T07:18:13+03:00

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В Граховском районе Удмуртии появилась собственная Стервелла Де Вилль (героиня фильма «101 далматинец» (0+). – Прим. ред.). Только вместо пятнистых щенков она крала с фермы овец. Хотела ли она из них сделать себе манто, или похищала для других целей, пока неизвестно.

– Сотрудниками полиции установлено, что на протяжении трех дней злоумышленница в ночное время проникала на ферму, выманивала животных, после чего грузила их в машину и скрывалась. Всего было похищено 11 овец. Ущерб составил 55.000 рублей, – сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Теперь женщину, равно как и ее вымышленную «коллегу», ждет наказание – по факту кражи возбудили уголовное дело (ч.2 ст.158 УК РФ). Похитительнице овец грозит до 5 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU