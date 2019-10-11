Школьники толпой избили девочку-сверстницу в Ижевске

СЕГОДНЯ 06:27 2019-10-11T06:31:31+03:00

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В Ижевске толпа подростков жестоко избила девочку-сверстницу. Не став останавливаться на этом, они записали все происходящее на видео и выложили в интернет. Следственный комитет сообщает об организации доследственной проверку по факту размещения этого ролика.

– По данным проверки, в социальных сетях размещен видеоролик с записью избиения группой подростков девочки-сверстницы на территории Устиновского района г. Ижевска, – говроиртся в сообщении.

Все обстоятельства произошедшего пока неизвестны, в данный момент ролик из соцсетей уже удален.

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ИСТОЧНИК KP.RU