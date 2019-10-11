«Ижора» для спасения: у поисково-спасательной службы Ижевска появилась аэролодка
В поисково-спасательной службе Ижевска появилась аэролодка «Ижора 550». Как сообщает пресс-служба города, это один из лучших видов транспорта сверхвысокой проходимости. Его можно эксплуатировать зимой и летом.
- Аэролодка уже эксплуатировалась весь летний сезон, за это время благодаря новой технике были спасены 6 человек на акватории Ижевского пруда, - сообщили в пресс-службе.
Для ее приобретения из муниципального бюджета выделили 1 103 тыс. рублей.
Характеристики «Ижора 550»
Грузоподъемность – до 900 кг
Максимальная скорость по воде – до 60 км/ч, по снегу – до 80 км/ч.
Способна преодолевать крутые короткие подъемы до 45 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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