«Ижора» для спасения: у поисково-спасательной службы Ижевска появилась аэролодка

СЕГОДНЯ 08:35 2019-10-11T08:35:36+03:00

Для ее покупки из муниципального бюджета выделили больше миллиона рублей

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В поисково-спасательной службе Ижевска появилась аэролодка «Ижора 550». Как сообщает пресс-служба города, это один из лучших видов транспорта сверхвысокой проходимости. Его можно эксплуатировать зимой и летом.

- Аэролодка уже эксплуатировалась весь летний сезон, за это время благодаря новой технике были спасены 6 человек на акватории Ижевского пруда, - сообщили в пресс-службе.

Для ее приобретения из муниципального бюджета выделили 1 103 тыс. рублей.

Характеристики «Ижора 550»

Грузоподъемность – до 900 кг

Максимальная скорость по воде – до 60 км/ч, по снегу – до 80 км/ч.

Способна преодолевать крутые короткие подъемы до 45 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU