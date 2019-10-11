К концу 2019 года в Удмуртии будет почти 600 баков для раздельного сбора мусора

СЕГОДНЯ 09:18 2019-10-11T09:20:47+03:00

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В Удмуртии продолжается реализация национального проекта «Экология». В частности, как сообщает пресс-служба правительства республики, в 2019 году за счет средств муниципальных образований был поставлен план по ликвидации 46 свалок. На октябрь этого года убрано уже 48.

- Раздельный сбор отходов - одна из первоочередных задач для республики, к 2025 году их количество должно достичь 40 процентов. В этом году планируется обработать 10 процентов, - сообщает пресс-служба.

К концу 2019 года в республике будет почти 600 контейнеров для раздельного сбора мусора и пользоваться ими сможет каждый четвертый.

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ИСТОЧНИК KP.RU