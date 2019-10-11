ИжГТУ вводит электронные зачетки для студентов

СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-11T10:13:29+03:00

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В этом учебном году Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова переходит на электронные зачетные книжки для студентов. Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии, таковы требования федерального стандарта.

- На экзамене преподаватель выставляет оценки в ведомость, которая сдается в деканат. Затем деканат эти оценки экспортирует в Личный кабинет студента. Так результаты учебного процесса появляются в его электронной зачетной книжке. Надо заметить, что бумажные книжки, которые существовали, очень некачественно заполнялись, — комментирует проректор по учебной работе ИжГТУ Ольга Варфоломеева.

В зачетку будут вносить результаты по дисциплинам, вид аттестации, итоговая оценка, дата, преподаватель. Бумажные зачетки приказом отменены и будут уничтожены.

- Надо сказать, что в переходе на цифровой формат есть свои немаловажные плюсы. Во-первых, это позволяет университету сэкономить немалые деньги. Кроме того, преподаватели смогут оценивать знания студента, не ориентируясь на его успеваемость ранее, - сообщили в пресс-службе министерства.

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ИСТОЧНИК KP.RU