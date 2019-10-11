Что-то тут не так: в деревне Удмуртии торжественно открыли отремонтированную дорогу
Не так давно в деревне Жувам (Юкаменский район Удмуртии) торжественно открыли отремонтированную дорогу. Даже перерезали ленточку в присутствии представителей администрации. В официальной информации отмечается, что покрытие восстановили по программе «Инициативное бюджетирование».
И вроде как все хорошо. Но фотографии с открытия не оставили равнодушными пользователей социальных сетей.
Фото: vk.com/club182830605
- В деревнях Удмуртии свой 21-й век. В Жуваме (Юкаменский район) торжественно открыли центральную дорогу после ремонта. Страшно представить, как эта дорога выглядела ДО, - пишет Руслан.
- Впечатляет! Осталось разметку нанести, - заметил Сергей.
- Ещё одна галочка в отчётах, - комментирует Николай.
Фото: Руслан Таран
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ИСТОЧНИК KP.RU
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