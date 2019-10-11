Что-то тут не так: в деревне Удмуртии торжественно открыли отремонтированную дорогу

СЕГОДНЯ 10:42 2019-10-11T10:42:06+03:00

Но, судя по фото, ремонта она так и не дождалась

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Не так давно в деревне Жувам (Юкаменский район Удмуртии) торжественно открыли отремонтированную дорогу. Даже перерезали ленточку в присутствии представителей администрации. В официальной информации отмечается, что покрытие восстановили по программе «Инициативное бюджетирование».

И вроде как все хорошо. Но фотографии с открытия не оставили равнодушными пользователей социальных сетей.

Фото: vk.com/club182830605

- В деревнях Удмуртии свой 21-й век. В Жуваме (Юкаменский район) торжественно открыли центральную дорогу после ремонта. Страшно представить, как эта дорога выглядела ДО, - пишет Руслан.

- Впечатляет! Осталось разметку нанести, - заметил Сергей.

- Ещё одна галочка в отчётах, - комментирует Николай.

Фото: Руслан Таран

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ИСТОЧНИК KP.RU