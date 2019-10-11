2019-10-11T10:42:06+03:00
Общество

Что-то тут не так: в деревне Удмуртии торжественно открыли отремонтированную дорогу

Но, судя по фото, ремонта она так и не дождалась
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: vk.com/club182830605Фото: vk.com/club182830605
Изменить размер текста:

Не так давно в деревне Жувам (Юкаменский район Удмуртии) торжественно открыли отремонтированную дорогу. Даже перерезали ленточку в присутствии представителей администрации. В официальной информации отмечается, что покрытие восстановили по программе «Инициативное бюджетирование».

И вроде как все хорошо. Но фотографии с открытия не оставили равнодушными пользователей социальных сетей.

Фото: vk.com/club182830605

Фото: vk.com/club182830605

- В деревнях Удмуртии свой 21-й век. В Жуваме (Юкаменский район) торжественно открыли центральную дорогу после ремонта. Страшно представить, как эта дорога выглядела ДО, - пишет Руслан.

- Впечатляет! Осталось разметку нанести, - заметил Сергей.

- Ещё одна галочка в отчётах, - комментирует Николай.

Фото: Руслан Таран

Фото: Руслан Таран

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Собственная Стервелла Де Вилль появилась в Удмуртии. Только крадет она не совсем далматинцев...

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Завьяловском районе Удмуртии 80-летняя бабушка погибла под колесами «Лексуса»
«Не наигрались в политику»: главу района в Удмуртии выбрали с перевесом в два голоса
Выпустили 5 тысяч рыбок: Министерство транспорта Удмуртии восстановило ущерб прудам
В Удмуртии мужчина избивал 9-летнего пасынка битой
ИжГТУ вводит электронные зачетки для студентов
К концу 2019 года в Удмуртии будет почти 600 баков для раздельного сбора мусора
Дмитрий Проскура назначен вице-президентом «Ростелекома» по цифровизации промышленности
«Ижора» для спасения: у поисково-спасательной службы Ижевска появилась аэролодка
Студент из Ижевска победил в международной IT-олимпиаде
Названа главная причина детских смертей на водоемах Удмуртии
Похитительницу овец задержали в Удмуртии
Школьники толпой избили девочку-сверстницу в Ижевске
Сколько ижевчане готовы потратить на свое здоровье
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» возглавил Иван Зима
На улице Оружейника Драгунова в Ижевске появится пешеходный переход