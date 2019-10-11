2019-10-11T11:18:25+03:00
Происшествия

В Удмуртии мужчина избивал 9-летнего пасынка битой

Из-за издевательств ребенок сбежал из дома
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пиксабайФото: пиксабай
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В Игринском районе Удмуртии завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины, которого обвиняют в истязании малолетнего пасынка. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, с октября по июль 2019 года он всячески издевался над ребенком.

- Используя малозначительные поводы, причинял девятилетнему пасынку, физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев, а также причинил вред здоровью средней тяжести путем нанесения по телу ребенка множественных ударов, в т.ч. деревянной битой, - сообщили в пресс-службе.

В начале июля 2019 года мальчик сбежал из дома. Когда удалось его найти, полиция увидела на теле мальчика синяки и следы побоев. В тот же день его направили в социально-реабилитационный центр.

- На основании иска органов опеки и попечительства судом принято решение об ограничении родительских прав матери ребенка, которая в течение длительного времени наблюдала за истязанием своего сына, не принимая никаких мер для прекращения этого, - сообщили в пресс-службе.

Мужчина так и не признал свою вину, но собранные доказательства были против него. Сейчас его ждет суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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