Прокуратура проводит проверку по факту избиения девочки в Ижевске
По поручению прокуратуры в Устиновском районе проводят проверку по факту размещения видео с избиением школьницы. Напомним, 10 октября в социальных сетях появилась запись, где толпа подростков пинает школьницу. После волны возмущения в соцсетях ролик удалили.
- В ходе проверки дадим оценку системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Если выявят нарушения, примем меры. Ход проверки находится на контроле в прокуратуре Удмуртской Республики, - сообщает ведомство.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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