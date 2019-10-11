Прокуратура проводит проверку по факту избиения девочки в Ижевске

СЕГОДНЯ 14:13 2019-10-11T15:12:09+03:00

Изменить размер текста: A A

По поручению прокуратуры в Устиновском районе проводят проверку по факту размещения видео с избиением школьницы. Напомним, 10 октября в социальных сетях появилась запись, где толпа подростков пинает школьницу. После волны возмущения в соцсетях ролик удалили.

- В ходе проверки дадим оценку системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Если выявят нарушения, примем меры. Ход проверки находится на контроле в прокуратуре Удмуртской Республики, - сообщает ведомство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Школьники толпой избили сверстницу в Ижевске

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU