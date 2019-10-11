2019-10-11T15:12:09+03:00
Происшествия

Прокуратура проводит проверку по факту избиения девочки в Ижевске

Школьницу избили ровесники
Анастасия Захарова
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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По поручению прокуратуры в Устиновском районе проводят проверку по факту размещения видео с избиением школьницы. Напомним, 10 октября в социальных сетях появилась запись, где толпа подростков пинает школьницу. После волны возмущения в соцсетях ролик удалили.

- В ходе проверки дадим оценку системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Если выявят нарушения, примем меры. Ход проверки находится на контроле в прокуратуре Удмуртской Республики, - сообщает ведомство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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