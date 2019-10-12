За неделю в Удмуртии в ДТП погибло пять пешеходов, среди них один ребенок

СЕГОДНЯ 10:23 2019-10-12T10:23:23+03:00

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В Удмуртии увеличивается количество ДТП с пешеходами, об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике. Например, 4 октября в Завьяловском районе мужчина на автомобиле «Фольксваген Поло» наехал на двух 14-летних девочек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Одна из них скончалась в больнице, вторая находится в реанимации.

6 октября в Ижевске на улице Пушкинская водитель автомобиля «Тойота» совершил наезд на пешехода – 55-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте ДТП. В тот же день и на той же улице под колеса автомобиля «Киа Рио» попал неустановленный мужчина, который переходил дорогу в неположенном месте. Он скончался в больнице.

8 октября в Можгинском районе водитель автомобиля «ВАЗ-2110» совершил наезд на пешехода – 45-летнего мужчину. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил смертельную травму. Стоит отметить, что на одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы.

10 октября на улице Пятнадцатая в Ижевске пьяный водитель на «Дэу Нексия» выехал на обочину, где сбил 49-летнюю женщину. Ее доставили в больницу. В тот же день в Завьяловском районе водитель автомобиля «Лексус», 57-летний мужчина, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода – 80-летнюю женщину. Она получила смертельную травму.

- В связи с наступлением осени и естественным сокращением светового дня проблема гибели пешеходов, передвигающихся в темноте без световозвращателей, резко обостряется, - отмечают в 1 отделе.

Основной причиной увеличения числа ДТП называют пренебрежение требованиями безопасности со стороны пешеходов. Например, неожиданный выход на проезжую часть перед движущимся транспортом или переход дороги в непредназначенных для этого местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU