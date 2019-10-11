Женщина в Ижевске получила травмы из-за пьяного водителя
Ее госпитализировали
Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:
10 октября на улице Пятнадцатой пьяный 29-летний водитель наехал на женщину. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
Пьяный мужчина не справился с управлением и выехал на обочину. Там он сбил пешехода. Женщина получила травмы, ее госпитализировали.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Прокуратура проводит проверку по факту избиения девочки в Ижевске
В Удмуртии мужчина избивал пасынка битой
Названа главная причина смертей на водоемах в Удмуртии
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»