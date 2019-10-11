Женщина в Ижевске получила травмы из-за пьяного водителя

СЕГОДНЯ 15:46 2019-10-11T15:46:57+03:00

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10 октября на улице Пятнадцатой пьяный 29-летний водитель наехал на женщину. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Пьяный мужчина не справился с управлением и выехал на обочину. Там он сбил пешехода. Женщина получила травмы, ее госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU