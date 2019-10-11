Руководитель СК поручил возбудил уголовное дело по факту избиения девочки-подростка в Ижевске

СЕГОДНЯ 18:29 2019-10-11T18:29:20+03:00

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Руководитель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело по факту избиения девочки-подростка, которое произошло в Ижевске.

- Также в рамках расследования Председатель СК России поручил дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики, в чьи обязанности входил контроль за поведением детей, уже попавших в их поле зрения, сообщает пресс-служба СКР.

Ход и результаты расследования поставлены главой ведомства на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

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В четверг, 10 октября, в соцсетях появилась информация о том, что сверстники избили девочку-подростка в Устиновском районе Ижевска. Появилось и видео, на котором заметно, как школьницу пинают, не стесняясь в выражениях. Что же произошло? За что толпа издевались над девушкой? На эти вопросы попытались ответить журналисты «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU