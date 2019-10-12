В старинном особняке Ижевска открылся духовно–просветительский центр

СЕГОДНЯ 09:12 2019-10-12T09:12:49+03:00

Два года в Доме Коковихиных делали ремонт

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В пятницу, 11 октября, в старинном особняке Ижевска «Доме Коковихиных» открылся духовно–просветительский центр Ижевской и Удмуртской епархии. Как сообщает пресс-служба города, в 2016 году объект передали епархии, а в 2017 начался большой ремонт. За два года объект историко- культурного наследия был восстановлен и отреставрирован.

Фото: Андрей Покоев

- В структуру нового центра войдут центры организации работы социальной, молодежной, культурной, образовательной, патриотической и духовно-нравственной направленности. Духовная школа объединит несколько направлений духовного образования как одного из видов дополнительного образования, - рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба госсовета УР

Обучение уже получают юные казаки. Для этого есть не только учебные классы, но и спортивный и тренажерный залы.

Фото: пресс-служба Ижевска

Как рассказал Глава Ижевской и Удмуртской епархии, объявлен набор в регентский класс, где будут готовить певчих, псаломщиков, руководителей церковных хоров.

Фото: пресс-служба Ижевска

Центр будет работать как в дневное, так и вечернее время - занятия будут проходить до 21:00. Здание располагается на улице Свердлова, 9.

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ИСТОЧНИК KP.RU