Заброшенный Дом природы в Ижевске вновь пытаются продать

СЕГОДНЯ 07:44 2019-10-12T07:44:32+03:00

На этот раз снизили стоимость здания и земли

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В Ижевске продают заброшенный Дом природы, который располагается на Якшур-Бодьинском тракте. На этот раз, как говорится в объявлении на «Авито», здание и земля обойдутся в 40 миллионов рублей.

- Выгодное расположение на выезде из города позволяет использование недвижимости в самых широких целях. Участок находится возле спальных районов в зеленой зоне, крупного ВУЗа и зоопарка, а также на выезде в сторону коттеджных поселков, лучшая экологическая обстановка в городе, - написано в объявлении.

Фото: Дмитрий Солодянкин

Ранее уже пытались его продать. Тогда дом оценили в 40 431 000 рубль, а землю - в 50 950 000 рублей.

Напомним, о здании вспомнили в 2016 года, когда популярный блогер сделал видеоэкскурсию по Дому природы. Поднялась волна негодования среди жителей, что такой красивый объект находится в печальном состоянии. Журналисты «Комсомолки» провели свое расследование, узнали судьбу объекта и почему его продали частникам.

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ИСТОЧНИК KP.RU