Туктамышева вторая: итоги проката короткой программы на Finlandia Trophy

СЕГОДНЯ 12:15 2019-10-12T12:15:27+03:00

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В пятницу, 11 октября, фигуристки показали короткие программы в рамках турнира Finlandia Trophy. Спортсменка из Удмуртии Елизавета Туктамышева по баллам оказалась на втором месте (72,66). Она выполнила тройной аксель, но допустила несколько ошибок, например, недокрут.

Первое место у другой представительный России Алены Косторной (77,25). Третье заняла японка Юхана Йокои (65,09).

В воскресенье, 13 октября, девушки покажут произвольные программы. Тогда и определится победительница турнира по сумме баллов.

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Елизавета Туктамышева, ТРИКСЕЛЬ в короткой программе, Finlandia Trophy 2019 E. Tuktamysheva SP.Короткая программа Елизаветы Туктамышевой на Finlandia Trophy 2019. Протоколы Алены и Лизы: https://imgur.com/a/1j6jiTx Оценка за короткую программу: 72.66 Техника: 39.72 Компоненты: 32.94 Промежуточное 2-е место по результатам короткой. 1-е место у Алены Косторной с результатом 77.25. Спасибо ледоколу за источник видео-трансляции: https://ok.ru/live/1413338701487

ИСТОЧНИК KP.RU