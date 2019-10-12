2019-10-12T14:42:30+03:00
Общество

В Ижевске открылись группы для анонимных недозарабатывающих

Это новая программа для России
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

В Ижевске теперь можно получить поддержку, если вы недозарабатываете. Специальные группы открылись в реабилитационном центре, который располагается в Первомайском районе. В объявлении указано, что АНЗ (анонимные недозарабатывающие) - новая программа для России, основанная на 12 шагах и 12 традициях.

Она подойдет для тех, кто хочет поделиться своим опытом, поддержать других и помочь решить общую проблему недозарабатывания. Интересно, что в это понятие вкладывают не только финансовые проблемы, но и, например, неспособность добиться более лучшей жизни.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В деревне Удмуртии торжественно открыли отремонтированную дорогу. Но что-то тут не так...

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подросток из Удмуртии заплатит штраф за изготовление пистолета
Сентябрь сгорел, октябрь плачет: что голосовой помощник Алиса думает о погоде в Ижевске
Прокуратура обязала администрацию района в Удмуртии привести в порядок бомбоубежище
Фоторепортаж: в Ижевске торжественно открыли сквер Драгунова
Туктамышева вторая: итоги проката короткой программы на Finlandia Trophy
В Удмуртии будут судить мужчину, приговоренного к смертной казни в 90-е
За неделю в Удмуртии в ДТП погибло пять пешеходов, среди них один ребенок
В старинном особняке Ижевска открылся духовно–просветительский центр
Заброшенный Дом природы в Ижевске вновь пытаются продать
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения девочки-подростка в Ижевске
Руководитель СК поручил возбудил уголовное дело по факту избиения девочки-подростка в Ижевске
Баннеры с фотографиями кардиологов появились в Ижевске
Ребенка нашли в Ижевске
350 тысяч пассажиров воспользовались дачными маршрутами этим летом в Ижевске
Как астрология поможет жителям Ижевска в бизнесе?