В Ижевске открылись группы для анонимных недозарабатывающих

СЕГОДНЯ 14:42 2019-10-12T14:42:30+03:00

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В Ижевске теперь можно получить поддержку, если вы недозарабатываете. Специальные группы открылись в реабилитационном центре, который располагается в Первомайском районе. В объявлении указано, что АНЗ (анонимные недозарабатывающие) - новая программа для России, основанная на 12 шагах и 12 традициях.

Она подойдет для тех, кто хочет поделиться своим опытом, поддержать других и помочь решить общую проблему недозарабатывания. Интересно, что в это понятие вкладывают не только финансовые проблемы, но и, например, неспособность добиться более лучшей жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU