2019-10-12T16:11:20+03:00
Общество

Сентябрь сгорел, октябрь плачет: что голосовой помощник Алиса думает о погоде в Ижевске

Ежедневно она оригинально оповещает жителей
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: infostart.ruФото: infostart.ru
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Голосовой помощник «Алиса» способна не только поддержать разговор и предоставить всевозможные рецепты, она еще и с юмором говорить о предстоящей погоде. Мы решили собрать ее высказывания о погоде в Ижевске.

Погода в среду в Ижевске от Алисы

Погода в среду в Ижевске от Алисы

Так, в понедельник, 7 октября, она оповестила: «Мокро, но терпимо». Во вторник, почувствовала себя синоптиком: «Метеобюро имени меня сообщает». А 9 октября решила удариться в творчество: «Сентябрь сгорел, октябрь плачет». Умеет Алиса и поддержать. Вот, что она сказала в четверг: «Я в вас уверена, но все-таки: не забудьте зонт». В пятницу, судя по всему, просто устала от бесконечных дождей в Ижевске и просто отправила стикеры с зонтиком.

А это было во вторник.

А это было во вторник.

К слову, 12 октября, суббота, выдалась без осадков. Температура +8 градусов. А в воскресенье, 13 октября, опять польют дожди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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