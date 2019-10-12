Прокуратура обязала администрацию района в Удмуртии привести в порядок бомбоубежище
Теперь администрация Малопургинского района в Удмуртии обязана привести в порядок защитное сооружение гражданской обороны в деревне Среднее Кечево. Как сообщает пресс-служба ведомства, при проверке они поняли, что никого это бомбоубежище не защитит.
- Защитное сооружение находятся в состоянии в непригодном для укрытия граждан из-за ветхости, в связи с чем прокуратурой района инициировано направление в суд соответствующего искового заявления, - сообщает пресс-служба.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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