Прокуратура обязала администрацию района в Удмуртии привести в порядок бомбоубежище

СЕГОДНЯ 15:41 2019-10-12T15:41:05+03:00

На фото одно из бомбоубежищ в Ижевске. Фото: Дмитрий Солодянкин

На данный момент оно не спасет людей от опасности

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Теперь администрация Малопургинского района в Удмуртии обязана привести в порядок защитное сооружение гражданской обороны в деревне Среднее Кечево. Как сообщает пресс-служба ведомства, при проверке они поняли, что никого это бомбоубежище не защитит.

- Защитное сооружение находятся в состоянии в непригодном для укрытия граждан из-за ветхости, в связи с чем прокуратурой района инициировано направление в суд соответствующего искового заявления, - сообщает пресс-служба.

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ИСТОЧНИК KP.RU