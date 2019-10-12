2019-10-12T15:41:05+03:00
Общество

Прокуратура обязала администрацию района в Удмуртии привести в порядок бомбоубежище

На данный момент оно не спасет людей от опасности
Ирина БУРЦЕВА
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На фото одно из бомбоубежищ в Ижевске. Фото: Дмитрий СолодянкинНа фото одно из бомбоубежищ в Ижевске. Фото: Дмитрий Солодянкин
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Теперь администрация Малопургинского района в Удмуртии обязана привести в порядок защитное сооружение гражданской обороны в деревне Среднее Кечево. Как сообщает пресс-служба ведомства, при проверке они поняли, что никого это бомбоубежище не защитит.

- Защитное сооружение находятся в состоянии в непригодном для укрытия граждан из-за ветхости, в связи с чем прокуратурой района инициировано направление в суд соответствующего искового заявления, - сообщает пресс-служба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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