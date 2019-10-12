Фоторепортаж: в Ижевске торжественно открыли сквер Драгунова
В субботу, 12 октября, торжественно открыли новый сквер на улице Оружейника Драгунова в Ленинском районе Ижевска. Теперь, вместо неубранной лесопосадки, у горожан появилось прекрасное место отдыха. Там установили амфитеатр, игровую зону и зону для детей.
Фото: Анастасия Захарова
- Это сквер на стыке девственной природы и городской среды: тут и пруд, и многоэтажки, школы, садики. И сюда можно приехать в любой день и полюбоваться, не надо ждать выходных, чтобы выбраться на природу. И даже утки сюда прилетели, потому что они чувствуют себя в безопасности, - сказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.
Фото: Анастасия Захарова
Кстати, это еще не конец. Есть планы по увеличению облагороженной зоны – планируют сделать освещенную трассу.
Фото: Анастасия Захарова
Фото: Анастасия Захарова
Фото: Анастасия Захарова
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Открытие сквера Оружейника Драгунова.
ИСТОЧНИК KP.RU
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