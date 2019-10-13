На гастролях в Ижевске Максим Аверин купил парфюм, посвященный Калашникову

СЕГОДНЯ 09:13 2019-10-13T09:13:35+03:00

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Заслуженный артист России Максим Аверин во время своих гастролей в Ижевске заглянул в парфюмерный бутик Ольги Замиловой, чтобы подобрать для себя новый аромат. Селфи со знаменитостью разместили в Инстаграме «Воздуха Граса» сотрудники магазина.

«И снова звёздные гости в нашем бутике. И счастливые лица наших девчонок! Аромат выбрал для себя и, конечно, созданный в Удмуртии, Максим Аверин. Рады знакомству!!!» - гласит подпись под фото.

Второе фото иллюстрирует непосредственно выбор артиста: это появившийся в сентябре 2019 года парфюм «Сад Оружейника», аромат которого посвящен легендарному конструктору Михаилу Калашникову.

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ИСТОЧНИК KP.RU