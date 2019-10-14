Фото: как идет реконструкция «Ленинки» в Ижевске?
Появились фото с реконструкции Национальной библиотеки в Ижевске. Их выложил на своей странице «ВКонтакте» министр культуры Владимир Соловьев.
-Продолжается реконструкция Национальной библиотеки. Сегодня обсуждали со специалистами ход строительных работ. Меня радует их ответственный подход: работают без выходных и допоздна. Дата сдачи объекта - первая половина 2021 года, - написал министр.
Фото: vk.com/id428874079
Фото: vk.com/id428874079
Напомним, в этом году Нацилнальную библиотеку наконец-то закрыли на ремонт. Здание было в очень плохом состоянии, а книжный фонд сейчас находится разных точках города.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Легендарная «Ленинка»: история главной библиотеки Удмуртии
13 фото из разрушенной Национальной библиотеки Удмуртии
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Культура Ижевска»