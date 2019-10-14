Фото: как идет реконструкция «Ленинки» в Ижевске?

СЕГОДНЯ 06:35 2019-10-14T06:35:24+03:00

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Появились фото с реконструкции Национальной библиотеки в Ижевске. Их выложил на своей странице «ВКонтакте» министр культуры Владимир Соловьев.

-Продолжается реконструкция Национальной библиотеки. Сегодня обсуждали со специалистами ход строительных работ. Меня радует их ответственный подход: работают без выходных и допоздна. Дата сдачи объекта - первая половина 2021 года, - написал министр.

Фото: vk.com/id428874079

Фото: vk.com/id428874079

Напомним, в этом году Нацилнальную библиотеку наконец-то закрыли на ремонт. Здание было в очень плохом состоянии, а книжный фонд сейчас находится разных точках города.

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ИСТОЧНИК KP.RU