До конца года в Удмуртии сдадут 28 детских садов

СЕГОДНЯ 09:12 2019-10-14T10:09:38+03:00

Более двух тысяч малышей смогут пойти в учреждения

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В Удмуртии до конца года сдадут 28 детских садов. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования и науки республики.

- Существует электронная очередь, по которой видно наибольшую потребность в муниципальных районах, Завьяловский район в этом плане один из приоритетных, потому что здесь очередность наиболее высокая по республике. Завьяловский район сейчас активно развивается, там строятся коттеджные поселки и здесь очень много детей до трех лет, - рассказал заместитель начальника Управления Министерства образования и науки Удмуртии Иван Морозов.

Так, до 2024 года в Удмуртии появится еще 23 детских сада, всего появятся места для более 4 тысяч мест для детей до трех лет.

Ясли рассчитаны на 80 мест: четыре группы по 20 мест. Новые сады должны сдать в декабре 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU