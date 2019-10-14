74,94 млн рублей поступит в Удмуртию на расселение аварийного жилья

СЕГОДНЯ 08:43 2019-10-14T10:08:48+03:00

В мае 2019 года республика уже получила 85 млн рублей

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В Удмуртию поступит 75,94 млн рублей на расселение аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя республики.

- На эти деньги планируется расселить 260 аварийных помещений и 613 человек, - сообщает пресс-служба.

Также отмечается, что первую часть денег Удмуртия получила в мае 2019 года - 85 млн рублей. Всего до 2020 года должно поступить 284 млн рублей, к тому же из бюджета региона выделят 8,8 млн рублей.

- Одним из эффективным механизмов реализации программы по переселению является выкуп аварийного жилья. Наиболее активен в этом Кизнерский район, где заключено уже 32 договора о выкупе у граждан их аварийного жилья. В Глазове заключено 9 таких контрактов, - сообщил министр строительства Дмитрий Сурнин.

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ИСТОЧНИК KP.RU