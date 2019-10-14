2019-10-14T10:08:48+03:00
Общество

74,94 млн рублей поступит в Удмуртию на расселение аварийного жилья

В мае 2019 года республика уже получила 85 млн рублей
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Удмуртию поступит 75,94 млн рублей на расселение аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя республики.

- На эти деньги планируется расселить 260 аварийных помещений и 613 человек, - сообщает пресс-служба.

Также отмечается, что первую часть денег Удмуртия получила в мае 2019 года - 85 млн рублей. Всего до 2020 года должно поступить 284 млн рублей, к тому же из бюджета региона выделят 8,8 млн рублей.

- Одним из эффективным механизмов реализации программы по переселению является выкуп аварийного жилья. Наиболее активен в этом Кизнерский район, где заключено уже 32 договора о выкупе у граждан их аварийного жилья. В Глазове заключено 9 таких контрактов, - сообщил министр строительства Дмитрий Сурнин.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Жительница Удмуртии хотела уехать за границу, но сначала пришлось кое-что сделать.

- Поздравляем! Спортсменка из Удмуртии стала 17-кратной чемпионкой мира по сумо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два человека скончались в ДТП на трассе Удмуртии
Замена окон началась в школах и детских садах Ижевска
Житель Удмуртии обвиняется в убийстве знакомой
В третьем квартале 2019 года в Удмуртии выросла средняя цена аренды однокомнатной квартиры
Глава Ижевска нашел несколько нарушений на недавно отремонтированной улице Баранова
Фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место на турнире Finlandia Trophy 2019
До конца года в Удмуртии сдадут 28 детских садов
Жительница Удмуртии ради путешествия оплатила долги
Спортсменка из Удмуртии стала чемпионкой мира по сумо
Фото: как идет реконструкция «Ленинки» в Ижевске?
Хоккеисты из Ижевска проиграли в выездной серии ВХЛ
В Удмуртии увеличилась заболеваемость мышиной лихорадкой
Побоявшись рассказать жене о своих тратах, житель Ижевска выдумал кражу
Автолюбитель в Ижевске на полной скорости врезался в столб и снес колодец
«Родники» из Ижевска одержали победу в матче Чемпионата России по баскетболу
Более 180 килограммов мяса изъяли из продажи в Удмуртии за квартал