Глава Ижевска нашел несколько нарушений на недавно отремонтированной улице Баранова
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев после инспекции недавно отремонтированной улицы Баранова, отметил несколько проблем. Об этом Олег Николаевич написал на своей странице «ВКонтакте».
- Большинству непонятно, как проезжать перекресток улиц Баранова - Мужвайской. Знаков приоритета нет, автомобили действуют по принципу «кто наглее, тот и первый». Из 4 пешеходных переходов здесь по нормативам обустроен только один. Управление благоустройства будет исправлять, - пишет глава города.
Также Олег Николаевич отметил, что жителей беспокоит перекоп у домов №84 и №81. Он поручил главе Ленинского района решить проблему. И, по словам главы Ижевска, состояние газонов вдоль отремонтированных улиц оставляет желать лучшего.
- Выезды по обращениям из соцсетей планирую сделать регулярными, - написал глава города.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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