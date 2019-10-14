Глава Ижевска нашел несколько нарушений на недавно отремонтированной улице Баранова

СЕГОДНЯ 10:11 2019-10-14T10:18:29+03:00

Он вместе с главой Ленинского района проехал по улице

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев после инспекции недавно отремонтированной улицы Баранова, отметил несколько проблем. Об этом Олег Николаевич написал на своей странице «ВКонтакте».

- Большинству непонятно, как проезжать перекресток улиц Баранова - Мужвайской. Знаков приоритета нет, автомобили действуют по принципу «кто наглее, тот и первый». Из 4 пешеходных переходов здесь по нормативам обустроен только один. Управление благоустройства будет исправлять, - пишет глава города.

Также Олег Николаевич отметил, что жителей беспокоит перекоп у домов №84 и №81. Он поручил главе Ленинского района решить проблему. И, по словам главы Ижевска, состояние газонов вдоль отремонтированных улиц оставляет желать лучшего.

- Выезды по обращениям из соцсетей планирую сделать регулярными, - написал глава города.

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ИСТОЧНИК KP.RU