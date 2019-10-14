2019-10-14T16:00:52+03:00
Происшествия

Жителя Кировской области, который находился в федеральном розыске, задержали за сбыт наркотиков в Ижевске

При личном досмотре у молодого человека обнаружены свертки с веществами
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске задержали 21-летнего жителя Кировской области, который находился в федеральном розыске. Молодого человека обвиняют в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- При личном досмотре задержанного сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртии обнаружили свертки с запрещенным веществом. При обыске в арендованной квартире было обнаружено более килограмма наркотических средств. Также удалось выяснить, что задержанный был закладчиком интернет-магазина, - сообщает ведомство.

В лесополосе в Ижевске полицейские нашли 32 тайника. Общая масса найденного – более 170 граммов.

На данный момент подозреваемый находится в следственном изоляторе. Возбуждены уголовные дела. Теперь молодому человеку грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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