2019-10-14T13:12:45+03:00
Общество

В кабриолете с удмуртскими номерами в Магнитогорске перевозили трубы

Фотографии машины облетели все паблики в соцсетях
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)Фото: На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)
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Утренняя пробка для жителей Магнитогорска стала не такой скучной благодаря машине, груженной трубами. Вся прелесть в том, что машина – это кабриолет, трубы настоящие, железные и при этом номера удмуртские. Фото выложили в группе "На дорогах Магнитки (Магнитогорск)" во "ВКонтакте".

Фото: На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)

Фото: На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)

Естественно, шуток от пользователей соцсетей долго ждать не пришлось:

- Просто бабушке не объяснить, что у тебя кабриолет, а не «Газель».

- Магнитогорские трубы настолько качественные, что даже с других регионов приезжают за ними, и неважно на какой машине.

- Его машина, его трубы, его жизнь, его правила.

- Круто!!! Спасибо за поднятое настроение!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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