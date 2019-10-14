В кабриолете с удмуртскими номерами в Магнитогорске перевозили трубы
Утренняя пробка для жителей Магнитогорска стала не такой скучной благодаря машине, груженной трубами. Вся прелесть в том, что машина – это кабриолет, трубы настоящие, железные и при этом номера удмуртские. Фото выложили в группе "На дорогах Магнитки (Магнитогорск)" во "ВКонтакте".
Фото: На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)
Естественно, шуток от пользователей соцсетей долго ждать не пришлось:
- Просто бабушке не объяснить, что у тебя кабриолет, а не «Газель».
- Магнитогорские трубы настолько качественные, что даже с других регионов приезжают за ними, и неважно на какой машине.
- Его машина, его трубы, его жизнь, его правила.
- Круто!!! Спасибо за поднятое настроение!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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