После ремонта крыш в Ижевске открылись шесть детских садов
В Ижевске завершился ремонт крыш в детских садах №№14, 135, 180, 226 и 230. Об этом сообщает пресс-служба города.
- В свои группы вернулись более 800 детей. В детских садах заменили кровлю, в некоторых был сделан косметический ремонт групп, музыкального и спортивного залов, благоустроена территория садов. Фасадные работы в саду №226 еще продолжатся в выходные, - сообщает пресс-служба.
Фото: пресс-служба города Ижевска
15 октября откроется детский сад образовательного комплекса «Гармония». Школу №5 планируют открыть после окончания осенних каникул – 5 ноября.
Напомним, в 2019 году обновятся кровли в 23 детских садах и трех школах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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