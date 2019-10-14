После ремонта крыш в Ижевске открылись шесть детских садов

СЕГОДНЯ 16:48 2019-10-14T16:48:07+03:00

В группы вернулись более 800 детей

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В Ижевске завершился ремонт крыш в детских садах №№14, 135, 180, 226 и 230. Об этом сообщает пресс-служба города.

- В свои группы вернулись более 800 детей. В детских садах заменили кровлю, в некоторых был сделан косметический ремонт групп, музыкального и спортивного залов, благоустроена территория садов. Фасадные работы в саду №226 еще продолжатся в выходные, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба города Ижевска

15 октября откроется детский сад образовательного комплекса «Гармония». Школу №5 планируют открыть после окончания осенних каникул – 5 ноября.

Напомним, в 2019 году обновятся кровли в 23 детских садах и трех школах.

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ИСТОЧНИК KP.RU