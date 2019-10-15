2019-10-15T06:39:59+03:00
Общество

В Удмуртии отремонтируют детские больницы и закупят новое оборудование

На эти цели выделено 134,36 млн рублей
Мария Хафизова
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Фото: пиксабэйФото: пиксабэй
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На развитие детского здравоохранения в Удмуртии из федерального бюджета в этом году выделили 134, 36 рублей. Софинансирование республиканского бюджета составит 31,52 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, на эти деньги больницы отремонтируют и закупят новое оборудование. Так, в 2019-2020 годы 22 детские больницы получат рентгеновские аппараты, аппараты МРТ и другую медтехнику.

- В 20 детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях республики на счёт средств регионального бюджета будут проведены работы по созданию зон комфортного пребывания в холлах медицинских учреждений, оснащению игровых зон для детей, установке электронных табло с расписанием приема врачей, а также оборудованы крытые колясочные, - говорится в сообщении.

Отметим, что в планах на 2020 год также поставка 14 единиц тяжелого узкоспециализированного оборудования, а также ремонт больниц и создание комфортных условий пребывания. Изменения коснутся всех детских медицинских учреждений региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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