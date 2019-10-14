В третьем квартале 2019 года в Удмуртии выросла средняя цена аренды однокомнатной квартиры

СЕГОДНЯ 10:47 2019-10-14T10:58:55+03:00

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В Удмуртии по итогам третьего квартала 2019 года выросла средняя цена аренды однокомнатной квартиры. Об этом сообщают специалисты «Авито Недвижимость».

Так, цена аренды однокомнатной квартиры выросла с 8 342 рублей до 8 701, или на 4,3%. С такими показателями республика занимает третье место в рейтинге низких цен за аренду. А аренда двухкомнатных квартир выросла на 1,4%, по сравнению с прошлым годом, и составила 11,5 тысячи рублей, трехкомнатных - на 1,9%, 19 900 рублей.

В целом по России цены аренды однокомнатной квартиры выросла на 2,5% и составила 16 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU