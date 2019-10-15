2019-10-15T07:44:48+03:00
Происшествия

Более 430 000 рублей похитили злоумышленники у ижевчанина

Возбуждено уголовное дело
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Более 430 000 рублей похитили злоумышленники у 28-летнего ижевчанина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Установлено, что на телефон мужчине позвонил незнакомец, представился сотрудником банка и сообщил молодому человеку о попытке незаконной транзакции с его банковского счета. Чтобы это предотвратить, злоумышленник «посоветовал» ижевчанину назвать реквизиты своей карты.

- В результате с его банковского счета было похищено более 430 000 рублей, которые он получил от продажи недвижимости и планировал использовать в качестве первоначального взноса при покупке новой квартиры, - говорится в сообщении.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

МВД по Удмуртии рекомендует владельцам банковских карт быть предельно внимательными при общении с неизвестными. Ни под каким предлогом не называйте посторонним реквизиты банковских карт (пин-коды, коды на обороте банковской карты, дату выпуска). При передаче указанной информации незамедлительно заблокируйте банковский счет, позвонив на номер «горячей линии» банка, указанный на обороте банковской карты.

При совершении в отношении Вас аналогичного преступления обратитесь в полицию по телефону 02 (со всех мобильных – 102) или в ближайший отдел полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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