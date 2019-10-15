Активисты ОНФ проверили Центральную площадь Ижевска на доступность

СЕГОДНЯ 07:04 2019-10-15T07:04:42+03:00

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Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Удмуртии проверили новую Центральную площадь. Нарекания у них вызвали небезопасные ступени, а также формальное обустройство элементов доступной среды.

Так, в пешеходных зонах активисты ОНФ особое внимание обратили на завышенные ступени, которые, по замыслу проектировщиков, предназначены для сидения. На части таких ступеней установлены деревянные настилы-сидушки.

Фото: onf.ru

– Но на некоторых высоких ступенях этих элементов нет, поэтому, спускаясь с площади, их невозможно отличить от обычных ступенек. И возникает большой риск упасть, особенно у детей и пожилых людей. Поэтому мы попросили представителя «Горстроя» дооснастить все эти ступени настилами-сиденьями. А пока – обозначить опасные элементы сигнальной лентой или другими предупреждающими знаками, – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Удмуртии Андрей Цаплин.

Также претензии есть и к новым пандусам. Ими в полной мере могут воспользоваться только мамы с колясками, а инвалидам-колясочникам самостоятельно по ним не проехать, так как нет поручней. Зато там, где поручни установлены, нет пандуса – только ступени. По краям площади проходит тактильная плитка для слабовидящих, но на ступенях сигнальных полос нет.

– Мы просим доработать элементы доступной среды, а также по периметру площади установить информационные знаки и таблички с шрифтом Брайля о наличии таких элементов. Также просим установить на площади урны для раздельного сбора мусора, – добавили в штабе.

Фото: onf.ru

Фото: onf.ru

Отметим, что специалист «Горстроя» (заказчик благоустройства) согласился со всеми замечаниями и обязался передать их подрядной организации и проектировщикам.

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ИСТОЧНИК KP.RU