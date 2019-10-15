Подростки, которые разрисовывают новые остановки в Ижевске, попали в объектив камеры

СЕГОДНЯ 11:00 2019-10-15T12:00:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске удалось вычислить «художников», которые рисуют на новых остановках. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Сейчас устанавливается ущерб от порчи городского имущества, а также решается вопрос о направлении материалов в полицию и комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и, возможно, постановки на учет, - говорится в сообщении.

После рассмотрения деталей родителям «художников» придется возместить нанесенный ущерб. Также родителей ждет предупреждение или административный штраф за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Почти месяц все обсуждают «умные» остановки в Ижевске. А на что она способна на самом деле? Проверял журналист «Комсомолки».

- Смартфоны, встроенные в «умные» остановки полностью настроили.

- Остановки на Центральной площади в Ижевске стали еще умнее (подробности).

Подростки разрисовывают новую остановку в Ижевске .

ИСТОЧНИК KP.RU