Школу-интернат №13 в Ижевске откроют через две недели

СЕГОДНЯ 14:51 2019-10-15T15:58:45+03:00

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В школе-интернате №13 в Ижевске продолжаются ремонтные работы. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал глава города Олег Бекмеметьев.

- Здание изменилось до неузнаваемости: новый фасад, кровля, коммуникации, окна - это плановые преобразования. Но, как водится, аппетит приходит во время еды, поэтому дополнительно захотели и нашли возможность заменить двери на 2 этаже, отремонтировать коридор на 1 этаже и столовую (за столовую спасибо организатору питания), - написал Олег Николаевич.

Фото: Олег Бекмеметьев

Напомним, эта школа-интернат была закрыта на два года из-за аварийного состояния. Вторую четверть ученики начнут уже в своей школе.

Как сообщил глава Ижевска, в следующем году сделают подъезд к учреждению и благоустроят прилегающую территорию - стадион.

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ИСТОЧНИК KP.RU