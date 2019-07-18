Школа-интернат №13 в Ижевске будет открыта в октябре 2019 года

СЕГОДНЯ 08:01 2019-07-18T08:02:02+03:00

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В Ижевске продолжается ремонт школы-интерната №13. Глава города Олег Бекмеметьев и председатель гордумы города Олег Гарин 17 июля, в среду, проверили ход ремонта.

Здание школы признали аварийным и закрыли в 2017-2018 учебном году из-за состояния кровли и перекрытий. Всех учащихся – 216 детей, направили в школу №11 и интернат №15.

Фото: Екатерина Ардашева

Зимой 2019 года к решению вопроса по ремонту школы подключилась Общественная палата Ижевска, после чего работы начались, и завершить их планируют к 15 октября. Стоимость составляет 25 млн. рублей, эти деньги поступили от продажи Ижевских электросетей.

- Мы ждали свою школу два года, - говорит Светлана, мама ученицы шестого класса. - Я считаю, что эта школа уникальная. Для детей попасть сюда – настоящая удача. Тут работают уникальные педагоги, очень хороший директор. Мы все очень плотно контактируем с ней и стараемся помочь друг другу. Моя дочь сейчас занимается в школе №11, там нас приняли хорошо, но очень хотелось бы, чтобы дети ощущали именно свою школу.

Фото: Екатерина Ардашева

По словам главы города Олега Бекмеметьева, будут согласовывать фасад, который будет здесь вместо штукатурки. Такое решение позволит в длительном периоде времени не возвращаться к вопросу эстетичного внешнего вида. Деньги, которые будут сэкономлены за счет более дешевого монтажа, будут направлены на ремонт перекрытий.

В школе поменяют кровлю, чердачные перекрытия и перекрытия второго этажа, заменят системы отопления, водоотведения, освещения и вентиляции. Также будет отремонтирован стадион.

Фото: Екатерина Ардашева

Напомним, что в некоторых школах ремонт продлится до 15 октября, сейчас идет согласование работ с учебным процессом. Работы в ожидающих ремонта детских садах будут выполнены до 31 декабря 2019 года. Всего в этом году планируется отремонтировать 73 объекта, ремонт остальных перенесут на будущий год

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ИСТОЧНИК KP.RU