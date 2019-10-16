2019-10-16T06:21:20+03:00
Общество

Город Удмуртии вошел в ТОП-5 по качеству дорог и доступности парковок

В рейтинге он обогнал Москву и Санкт-Петербург, но проиграл Тюмени
Дмитрий Бикин
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Глазов вошел в топ городов, где жителей устраивает качество дорог и количество парковочных мест. Такие данные приводит сервис Domofond.

– Респондентам было предложено оценить утверждение «Меня устраивает качество дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью несогласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, который показывает, насколько жители страны довольны состоянием дорог и парковок, – говорится в сообщении.

По результатам исследований, Глазов расположился на 5 месте из 200, обогнав Москву и Санкт-Петербург. Впереди бывшей столицы Удмуртии оказались Грозный, Тюмень, Губкин и Ханты-Мансийск.

Ижевск в рейтинге занял 59 место. Примечательно, что мнение горожан о качестве дорог и парковок с 2018 года ухудшилось – нынешняя столица Удмуртии набрала 4,7 балла вместо 4,9.

Напомним, что в Удмуртии реализуется программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Радио «Комсомольская Правда»-«Ижевск» 107,6FM (12+) подводила итоги программы за 2019 год:

На сколько справились дорожники с ремонтом дорог в этом сезоне?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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