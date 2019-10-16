10 миллионов за свободу: в Ижевске осудили адвоката-мошенника
Адвоката-мошенника приговорили к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в 600 тысяч рублей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.
36-летнего мужчину признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Напомним, в апреле этого года юрист потребовал от своего клиента 10 миллионов рублей за содействие в принятии судебных решений в его пользу. Деньги просил не для себя – уверял, что они нужны в качестве взятки судьям и сотрудникам МВД.
Мужчину задержали сотрудники ФСБ при передаче первой части денег – 1 миллиона рублей.
В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал, уголовное дело по его ходатайству рассмотрено в особом порядке без проведения судебного разбирательства.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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