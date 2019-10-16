В столовой одного из лицеев Ижевска нашли «просрочку»

СЕГОДНЯ 07:32 2019-10-16T09:50:16+03:00

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Прокуратура Удмуртии обнаружила в Гуманитарном лицее Ижевска просроченные продукты. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

- В ходе проверки выявлены продукты питания с истекшим сроком годности. В связи с чем прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов»), которое находится на рассмотрении, кроме того, прокуратурой руководству предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - говорится в сообщении.

Напомним, в январе этого года в столовой ижевской гимназии №56 нашли тараканов. В Сети появилось фото с насекомыми в тарелках с салатами, а организацией питания детей занимался тот же самый подрядчик.

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ИСТОЧНИК KP.RU