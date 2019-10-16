Пути, по которым ходят дети в школу, будут проверять в Удмуртии
В Удмуртии предложили проверять пути, по которым дети ходят в школу. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написала уполномоченный при главе республики по правам ребенка Ольга Авдеева.
Решение было принято после трагедии в Саратове. Там ученица третьего класса ушла в школу, но не дошла. Позже ее нашли мертвой в гаражном массиве, недалеко от ее дома. На данный момент на месте трагедии вырубили кусты и хотят сносить гаражи.
- Пройдите следом за ребенком и убедитесь в безопасности его пути. Объясните еще раз о возможных подстерегающих опасностях. Обращаюсь к общественности, родителям, волонтерам принять активное участие в обследовании окружающей ребенка среды. Я готова вместе с вами выйти на опасные объекты. Все сигналы будут оперативно отработаны, - написала Ольга Авдеева.
Информация о выявленных нарушениях принимается по тел: 8(3412) 571-063, 8(3412) 571-027 и на электронный адрес: AvdeevaUp@yandex.ru, а также в социальных сетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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