СЕГОДНЯ 11:35 2019-10-16T11:57:16+03:00

Сервис «Медиалогия» составил рейтинг медиаресурсов за второй квартал 2019 года

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«Комсомольская правда»-Ижевск» стала самым цитируемым СМИ Удмуртии по итогам второго квартала 2019 года. Об этом сообщает «Медиалогия» - независимая исследовательская компания, которая анализирует СМИ и соцмедиа.

Индекс цитируемости - это показатель, который учитывает количество ссылок на материалы СМИ. Чем влиятельнее СМИ, которые сослались на издание, и чем больше таких ссылок, тем выше его рейтинг.

Так, индекс цитируемости «Комсомолки» составил 32,29. Во втором квартале на нас, как на первоисточник информации, ссылались в том числе крупные федеральные порталы РБК, Газета.ru и другие. Третье место занял городской портал izhlife.ru (индекс 11,31), а седьмое - Udm.kommersant.ru (индекс 5,83).

Рейтинг построен на основе базы СМИ, который включает ТВ, радио, сайты, газеты и другие СМИ

ИСТОЧНИК KP.RU