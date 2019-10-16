Стартовали продажи в ЖК «Свои» от «АСПЭК-Домстрой» в Ижевске

СЕГОДНЯ 12:12 2019-10-16T12:42:27+03:00

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«АСПЭК-Домстрой» в Ижевске объявляет о старте продаж в финальном жилом комплексе «Свои» в микрорайоне «Восток».

Первые два дома комплекса уже строятся. Каждый из них будет иметь 2 подъезда высотностью 9 этажей. Рядом генпланом предусмотрены детский сад и школа, в шаговой доступности остановки общественного транспорта и супермаркеты, строится медицинский центр. Дополнительный комфорт создает пруд вблизи ул. Автозаводской, который жители самостоятельно благоустроили.

Дома комплекса образуют два уютных двора, дополняющих друг друга. Площадки предназначены для активных игр детей и занятий спортом. Дополняет картину ландшафтное озеленение. Парковочные места вынесены за периметр дворовой территории. При возвращении домой новоселы окажутся в холле с дизайнерской отделкой, где каждая деталь подчеркивает в атмосферу добрососедства.

Проектом предусмотрены компактные квартиры от студий до 2,5-комнатных. «Умные метры» с готовой отделкой позволят забыть о ремонте - расставьте мебель, как вам удобно, и можно знакомиться с соседями.

Подробнее ознакомиться с особенностями и проектной декларацией ЖК «Свои» или забронировать квартиру можно здесь, а также в офисах продаж и обслуживания «АСПЭК-Домстрой» по адресам: улица Пушкинская, 268 и улица Архитектора П. П. Берша, 43.

Застройщик ООО «АСПЭК-Домстрой». Проектную декларацию ищите на наш.дом.рф.

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ИСТОЧНИК KP.RU