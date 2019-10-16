Бизнес-абоненты Tele2 из Удмуртии сотрудничают с Москвой, Нижним Новгородом и Татарстаном

СЕГОДНЯ 13:38 2019-10-16T13:44:36+03:00

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Мобильный оператор Tele2 подвел итоги пользовательской активности клиентов B2B-сегмента за летний период. Во время деловых поездок удмуртские абоненты оператора проговорили свыше 700 тысяч минут, посетив при этом 76 регионов страны. В число наиболее популярных направлений вошли Нижний Новгород, Казань, Пермь, Москва и Оренбург.

Минувшим летом число представителей бизнеса, приезжающих в Удмуртию в командировки, в четыре раза превысило количество корпоративных клиентов, выезжающих за пределы данного региона. Чаще всего Удмуртию летом посещали жители Нижнего Новгорода, Татарстана, Москвы, Челябинска и Санкт-Петербурга. Таким образом, наиболее тесно бизнес Удмуртии общается с корпоративными клиентами Москвы, Нижнего Новгорода и Татарстана - более 60% всех поездок совершается между этими регионами.

По данным оператора, мобильная активность корпоративных клиентов от июня к августу выросла на 10%. В целом же за летние месяцы бизнес-клиенты Tele2 проговорили в поездках по России свыше 700 тысяч минут и получили более 250 тысяч sms-сообщений. Кроме того, корпоративные клиенты активно использовали в командировках мобильный интернет, в среднем один бизнес-абонент в летних поездках скачивал по 1 Гб трафика в месяц.

Высокая активность бизнес-абонентов обусловлена в том числе выгодными условиями оператора в поездках по стране. Пользователи новых корпоративных тарифов не платят за междугородную связь: все предложения включают безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут.

ИСТОЧНИК KP.RU