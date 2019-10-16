Глава Ижевска рассказал о стоимости обслуживания Центральной площади
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) рассказал о стоимости обслуживания Центральной площади.
- Площадь абсолютно новая со всех точек зрения и, естественно, обслуживание сколько-то будет стоить. Да, действительно, мы разыграли контракт по обслуживанию 2,4 млн рублей - это остаток от реконструкции площади. Только в следующем году мы поймем, сколько денег требуется на обслуживание. Сами подумайте, на обслуживание территории нужно как минимум 20 рабочих, сантехник, электрик и только на зарплату им уйдет около 380 тысяч рублей. Понятно, что сумма будет больше, вывоз мусора, вода (когда фонтан будет работать), - рассказал Олег Николаевич.
Также глава города затронул вопрос появления павильонов на Центральной площади.
- Павильоны с чаем-кофе, конечно, появятся. Дизайн уже разрабатывается, вопрос пока остается, сколько будет таких павильонов. Одно знаю точно: ни в коем случае на площади не будет надувных драконов, - отметил глава города.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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